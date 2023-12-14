Какова будет инфляция в декабре

Инфляция в ноябре снизилась до 5,1% – об этом сообщили в НБУ во время прессбрифинга, передает 24 Канал.

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По оценкам НБУ, показатели инфляции в декабре будут оставаться близкими к текущим уровням. В то же время сохраняются риски ускорения инфляции из-за следующих факторов:

логистические трудности на западных границах;

скорее истощение эффектов от значительных урожаев, прежде всего овощей.

Что способствует замедлению инфляции

Замедлению инфляции в ноябре способствовало как расширение предложения продуктов питания по новому урожаю, так и улучшение ожиданий на фоне более крепкого курса гривны. Последнее обусловило и несколько быстрее, чем ожидал НБУ снижение базовой инфляции.

Обратите внимание! С 15 декабря 2023 года Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 16% до 15%, что согласовывается с замедлением инфляции и улучшением инфляционных ожиданий.

Как изменились цены на продукты в 2023 году

По данным Держстата, цены на продукты питания и безалкогольные напитки за отчетный месяц выросли на 2,8%. Больше всего увеличилась стоимость на следующие продукты:

мясо и мясопродукты – на 13%.

масло сливочное – на 9,6%;

молоко – на 9,4%;

хлеб – 8,7%;

сыр – 7,9%;

рыба – на 4,3%;

макароны – на 0,7%.

В то же время, значительно подешевели :