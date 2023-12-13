Как изменялись цены на яйца в течение года
Потребительские цены в ноябре 2023 года выросли на 5,1%, по сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году. Однако стремительно падает стоимость на яйца, цены на которые снизились – на 22,3%.
Читайте также: Платежки за коммуналку существенно изменились: какие тарифы выросли больше всего
Средние по Украине потребительские цены на куриные яйца в 2023 году стартовали в январе с уровня 63,12 гривны за десяток и до конца апреля они держались на уровне 57,78 – 63,11 гривны.
- В мае началось резкое уменьшение цены с 44,50 гривны до 38,99 гривны за десяток в июле
- В августе потребительская цена куриных яиц начала немного подрастать (+0,1%) и составила 39,02 гривны за десяток.
- По состоянию на октябрь, как сообщают в Госстате, среднемесячная цена на яйца составляет 48,75 гривны за десяток.
Как изменились цены на продукты питания в 2023 году
По данным ведомства, цены на продукты питания и безалкогольные напитки за отчетный месяц выросли на 2,8%. Больше всего увеличилась стоимость на следующие продукты:
- мясо и мясопродукты – на 13%.
- масло сливочное – на 9,6%;
- молоко – на 9,4%;
- хлеб – 8,7%;
- сыр – 7,9%;
- рыба – на 4,3%;
- макароны – на 0,7%.
В то же время, значительно подешевели :
- подсолнечное масло – на 12,8%;
- овощи - на 8,2%;
- сахар - на 3,8%;
- фрукты – на 2,1%.