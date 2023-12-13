Як змінювались ціни на яйця протягом року
Споживчі ціни у листопаді 2023 року зросли на 5,1%, порівняно з аналогічним місяцем минулого року. Однак стрімко падає вартість на яйця, ціни на які знизились – аж на 22,3%.
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Середні по Україні споживчі ціни на курячі яйця у 2023 році, стартували у січні з рівня 63,12 гривні за десяток і до кінця квітня вони тримались на рівні 57,78 – 63,11 гривні.
- У травні почалося різке зменшення ціни з 44,50 гривні до 38,99 гривні за десяток у липні.
- У серпні споживча ціна курячих яєць почала трохи підростати (+0,1%) і становила 39,02 гривні за десяток.
- Станом на жовтень, як повідомляють в Держстаті, середньомісячна ціна на яйця становить 48,75 гривні за десяток.
Як змінилися ціни на продукти харчування у 2023 році
За даними відомства, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої за звітний місяць зросли на 2,8%. Найбільше збільшилась вартість на такі продукти:
- м’ясо і м’ясопродукти — на 13%.
- масло вершкове - на 9,6%;
- молоко — на 9,4%;
- хліб – 8,7%;
- сир — 7,9%;
- риба — на 4,3%;
- макарони — на 0,7%.
Водночас, значно подешевшали:
- соняшникова олія - на 12,8%;
- овочі — на 8,2%;
- цукор — на 3,8%;
- фрукти — на 2,1%.