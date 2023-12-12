До листопада 2023 року вартість тарифів загалом стала більшою на 13% у порівняно з аналогічним періодом минулого року. Зауважується, що підвищення торкнулося практично всіх комунальних послуг.

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На які комунальні послуги зросла вартість

Електроенергія

Тарифи на електрику зросли на 69,7%. Значний ріст вартості електроенергії пояснюється червневим підвищенням тарифів майже вдвічі: до 2,64 гривні за кіловат-годину – незалежно від обсягу споживання.

Крім електроенергії, також зросли вартість послуг:

прибирання сміття – на 8,7% ;

утримання та ремонт житла – на 3,9%;

послуги з управління багатоквартирними будинками – на 2,7%;

водопостачання – на 0,8%;

каналізація – на 0,7%.

Зверніть увагу! Аби зменшити вартість ЖКП, українці можуть оформити субсидіюю. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, нею будуть забезпечені усі, хто цього потребують.

На які комунальні послуги ціни не змінилися

При цьому вартість деяких послуг залишилася незмінною, а саме на:

Гарячу воду та опалення

Зауважимо, що вартість гарячої води цієї поділяється на ціну водопостачання та водовідведення. Сам тариф встановлюється рішенням місцевої влади. Зараз найвищу ціну за цю послугу платять жителі Запоріжжя. Для них водовідведення коштує 25 гривень за кубометр, водопостачання – 40,51 гривні за кубометр.

Природний газ

Оскільки більшість українців отримує газ від “Нафтогазу”, вони платять 7,96 гривні за кубометр. При цьому додатково оплачується доставка газу, а вона коштує по-різному в регіонах країни.

Чи можуть зрости тарифи у 2024 році

Уряд повідомив про "заморозку" деяких тарифів. Тариф на газ для споживачів "Нафтогазу" не зростатиме до кінця опалювального сезону, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, передає 24 Канал.

До кінця опалювального сезону вартість електроенергії залишатиметься стабільною, попри стан енергосистеми. Також незмінними мають залишатися тарифи на воду.

Які причини зростання тарифів

Однак, Чернишов наголосив, що зростання тарифу на газ – це обов'язкова умова для розвитку та покращення газової системи. До того ж необхідно враховувати можливі атаки росіян і імовірний дефіцит системи, унаслідок ураження критичної інфраструктури.

Річ у тім, що міжнародні партнери продовжують наполягати на лібералізації вартості електроенергії та газу. Однак, споживачам панікувати не варто. Такого роду зміни можливі лише внаслідок рішення українського уряду.