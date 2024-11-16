За це пенсіонери можуть не платити

Зараз пенсіонерів звільнили від сплати земельного податку. Така можливість діє лише, якщо ділянка, що належить громадянину, відповідає визначеним нормам, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДПС.

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Зверніть увагу! Для підтвердження права на вказані пільги, пенсіонер має при собі мати пенсійне посвідчення.

Пенсіонери мають право на безоплатне пересування у міському громадському транспорті (виключенням з цього списку є таксі). Також особи на пенсії можуть не сплачувати за проїзд у приміських поїздах.

До того ж зараз пенсіонери мають право на:

зменшення розміру комуналки через оформлення субсидії:

безкоштовну (або ж з великою знижкою) юридичну допомогу від кваліфікованих юристів.

Нагадаємо! Жителі сільської місцевості, що працюють у певній галузі, звільняються від оплати житлово-комунальних послуг.