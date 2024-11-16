За это пенсионеры могут не платить

Сейчас пенсионеров освободили от уплаты земельного налога. Такая возможность действует только, если участок, принадлежащий гражданину, соответствует определенным нормам, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГНС.

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Обратите внимание! Для подтверждения права на указанные льготы, пенсионер должен при себе иметь пенсионное удостоверение.

Пенсионеры имеют право на бесплатное передвижение в городском общественном транспорте (исключением из этого списка является такси). Также лица на пенсии могут не платить за проезд в пригородных поездах.

К тому же сейчас пенсионеры имеют право на:

уменьшение размера коммуналки через оформление субсидии:

бесплатную (или же с большой скидкой) юридическую помощь от квалифицированных юристов.

Напомним! Жители сельской местности, работающие в определенной отрасли, освобождаются от уплаты жилищно-коммунальных услуг.