Какую надбавку могут получить пенсионеры

Украинцы могут получить надбавку к пенсии из-за ухудшенного состояния здоровья, сообщает 24 Канал со ссылкой на закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для отдельных категорий лиц".

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Обратите внимание! Эта надбавка рассчитывается как 40% от прожиточного минимума лицам, утратившим трудоспособность. Соответственно, по состоянию на сейчас, это значение – 944 гривны.

На такую надбавку имеют право пенсионеры, соответствующие следующим критериям:

живут в одиночестве;

нуждаются в уходе от посторонних лиц, в частности соцработников;

достигли возраста 80 лет;

получают пенсию по возрасту.

Как получить такую надбавку

Чтобы получить такую надбавку, пенсионер должен лично обратиться в ПФУ и подать следующие документы: