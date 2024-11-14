Какую надбавку могут получить пенсионеры
Украинцы могут получить надбавку к пенсии из-за ухудшенного состояния здоровья, сообщает 24 Канал со ссылкой на закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для отдельных категорий лиц".
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Обратите внимание! Эта надбавка рассчитывается как 40% от прожиточного минимума лицам, утратившим трудоспособность. Соответственно, по состоянию на сейчас, это значение – 944 гривны.
На такую надбавку имеют право пенсионеры, соответствующие следующим критериям:
- живут в одиночестве;
- нуждаются в уходе от посторонних лиц, в частности соцработников;
- достигли возраста 80 лет;
- получают пенсию по возрасту.
Как получить такую надбавку
Чтобы получить такую надбавку, пенсионер должен лично обратиться в ПФУ и подать следующие документы:
- заявление (по установленному образцу);
- заключение врачебно-консультативной комиссии, подтверждающее ухудшенное состояние здоровья и потребность в постороннем уходе;
- выписка из ПФУ, о том, что пенсионер еще не получает надбавки для ухода;
- паспорт;
- РНОКПП.