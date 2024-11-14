Яку надбавку можуть отримати пенсіонери

Українці можуть отримати надбавку до пенсії через погіршений стан здоров'я, повідомляє 24 Канал з посиланням на закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб".

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Зверніть увагу! Ця надбавка розраховується як 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність. Відповідно, станом на зараз, це значення – 944 гривні.

На таку надбавку мають право пенсіонери, що відповідають таким критеріям:

мешкають на самоті;

потребують догляду від сторонніх осіб, зокрема соцпрацівників;

сягнули віку 80 років;

отримують пенсію за віком.

Як отримати таку надбавку

Аби отримати таку надбавку, пенсіонер має особисто звернутись у ПФУ та подати такі документи: