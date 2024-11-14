Яку надбавку можуть отримати пенсіонери
Українці можуть отримати надбавку до пенсії через погіршений стан здоров'я, повідомляє 24 Канал з посиланням на закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб".
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Зверніть увагу! Ця надбавка розраховується як 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність. Відповідно, станом на зараз, це значення – 944 гривні.
На таку надбавку мають право пенсіонери, що відповідають таким критеріям:
- мешкають на самоті;
- потребують догляду від сторонніх осіб, зокрема соцпрацівників;
- сягнули віку 80 років;
- отримують пенсію за віком.
Як отримати таку надбавку
Аби отримати таку надбавку, пенсіонер має особисто звернутись у ПФУ та подати такі документи:
- заява (за встановленим зразком);
- висновок лікарсько-консультативної комісії, який підтверджує погіршений стан здоров'я і потребу у сторонньому догляді;
- виписка з ПФУ, про те, що пенсіонер ще не отримує надбавки для догляду;
- паспорт;
- РНОКПП.