Чому Німеччина заборонила прийом танкерів з Росії

Міністерство повідомило, що наказ видано з метою захисту "переважаючих суспільних інтересів" і закликало оператора припинити постачання російського ЗПГ "до подальшого повідомлення", повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомляє Financial Times.

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У своєму листі Міністерство економіки вказало, що дозволити таке постачання означало б суперечити основній меті створення терміналів – забезпеченню енергетичної незалежності Німеччини та ЄС від російського газу.

Зверніть увагу! Німеччина не імпортує російський ЗПГ з моменту вторгнення Росії в Україну, і вказівка міністерства "гарантує, що це залишиться незмінним". До початку повномасштабної війни в 2022 році Німеччина була найбільшим імпортером російського газу в Європі.

Попри те, що США та Велика Британія запровадили заборону на російський ЗПГ, Європейський Союз продовжує імпортувати цей вид пального, зокрема 20% постачань ЗПГ у Європу надходить з Росії. Це стосується таких країн, як:

Франція

Іспанія

Бельгія

Однак ці постачання здійснюються за довгостроковими контрактами, і компанії не можуть їх припинити без введення повної заборони.