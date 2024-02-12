Кто имеет право на 100% скидку

Пенсионеры, которые работали по определенным специальностям и проживают в сельской местности, имеют право на полную скидку в размере 100% на: оплату ЖКУ, покупку твердого и жидкого печного топлива, а также сжиженного газа.

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Пользоваться льготой в пределах установленных норм имеют право представители таких профессий:

педагогические работники;

медицинские и фармацевтические работники;

специалисты по защите растений;

работники музеев, библиотек;

работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.

Обратите внимание! Членам семьи льготника указанная скидка не предоставляется.

При каких условиях предоставляется льгота

Однако такую значительную льготу на оплату ЖКУ имеют право получить только те украинцы, уровень финансового обеспечения которых является недостаточным.

Льгота предоставляется, если среднемесячный доход семьи за предыдущие шесть месяцев в расчете на одного человека не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу. Льгота предоставляется в течение двенадцати месяцев с месяца определения такого права,

– отмечают в ПФУ.

При этом, для обеспечения единого государственного учета физических лиц, имеющих право на льготы, ведется Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы.

Как высчитывается размер налоговой социальной льготы Это месячный прожиточный минимум для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января отчетного налогового года, умноженный на 1,4 и округленный до ближайших 10 гривен. С 1 января 2024 года размер налоговой социальной льготы составляет – 4240 гривен.

Что нужно для оформления скидки

Для оформления скидки нужно иметь при себе следующие документы:

трудовую книжку или справку, удостоверяющие работу по указанным специальностям в сельской местности;

справку о месте жительства (регистрации) в сельской местности;

удостоверение личности.

Обратите внимание! Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо направить заявление в ПФУ. Сделать это можно как лично, так и онлайн. Также регистрация заявления на получение льгот доступна через приложение Дія.