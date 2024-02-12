Хто має право на 100% знижку

Пенсіонери, які працювали за певними спеціальностями та проживають у сільській місцевості, мають право на повну знижку у розмірі 100% на: оплату ЖКП, покупку твердого та рідкого пічного палива, а також зрідженого газу.

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Користуватися пільгою в межах встановлених норм мають право представники таких професій:

педагогічні працівники;

медичні та фармацевтичні працівники;

фахівці із захисту рослин;

працівники музеїв, бібліотек;

працівники державних та комунальних закладів культури, навчальних закладів сфери культури.

Зверніть увагу! Членам сім’ї пільговика зазначена знижка не надається.

За яких умов надається пільга

Однак таку значну пільгу на оплату ЖКП мають право отримати лише ті українці, рівень фінансового забезпечення яких є недостатнім.

Пільга надається, якщо середньомісячний дохід сім’ї за попередні шість місяців у розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу. Пільга надається протягом дванадцяти місяців з місяця визначення такого права,

– зазначають у ПФУ.

При цьому, для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які мають право на пільги, ведеться Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги.

Як вираховується розмір податкової соціальної пільги Це місячний прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 1 січня звітного податкового року, помножений на 1,4 та округлений до найближчих 10 гривень. З 1 січня 2024 року розмір податкової соціальної пільги становить – 4240 гривень.

Що потрібно для оформлення знижки

Для оформлення знижки потрібно мати при собі наступні документи:

трудову книжку або довідку, що засвідчують роботу за вказаними спеціальностями у сільській місцевості;

довідку про місце проживання (реєстрацію) у сільській місцевості;

посвідчення особи.

Зверніть увагу! Щоб скористатися знижкою, необхідно надіслати заяву до ПФУ. Зробити це можна як особисто, так і онлайн. Також реєстрація заяви на отримання пільг доступна через застосунок Дiя.