Згідно з проєктом бюджету на 2024 рік на соціальний захист передбачено 469,4 мільярда гривень. Відтак на виплату пільг і субсидій закладено 49,9 мільярда гривень.

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Хто може отримати пільгу

50% знижки на ЖКП можуть отримати найбільш вразливі громадяни. Цей список визначається урядовими структурами, до якого входять:

сім'ї, де є діти з інвалідністю;

багатодітні родини;

домогосподарства, які є дитбудинками сімейного типу, прийомні сім'ї та опікуни;

члени родини (у тому числі і батьки) особи, яка відноситься до рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту. За умови, що службовець загинув чи зник безвісти під час виконання службових обов'язків.

Зверніть увагу! Також на знижені ЖКП можуть претендувати інші пільговики та домогосподарства, які вже мають субсидію.

Як оформити субсидію: покрокова інструкція

Щоб оформити заяву на пільги, потрібно звернутися я в Управління соціального захисту у вашому регіоні:

складіть заяву за спеціальним зразком;

за наявністю, додайте договір оренди житла;

заповніть довідку про доходи, враховуючи прибуток усієї сім'ї. Приклад тут;

доповніть заяву додатковими довідками про пільги, якщо такі у вас присутні.

Субсидію також можна легко оформити онлайн — у застосунку "Дія" або на сайті Пенсійного фонду.

Як оформити субсидію через "Дію":

оберіть розділ "Послуги" та перейдіть у пункт "Заява на субсидію".

заповніть усі поля і, обов'язково, перевірте вірність даних введених автоматично.

оберіть на які саме ЖКП вам необхідна субсидія.

задекларуйте усе своє майно і вкажіть технічні особливості домогосподарства.