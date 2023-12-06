Пенсіонери можуть звертатися за субсидією у випадку, якщо не можуть самотужки оплатити комунальні послуги через низький рівень доходів та майнового стану.

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Що впливає на можливість утримання субсидії

Наявність чи відсутність роботи не впливають на можливість отримання допомоги від держави. При наданні субсидії враховуються:

  • доходи пенсіонера та умови його проживання;
  • реєстрація пенсіонера за місцем проживання;
  • наявність членів сім'ї, зареєстрованих за вказаною пенсіонером адресою: факт реєстрації інших членів сім'ї за цією адресою не впливає на суму субсидії у випадку, якщо вони не фактично проживають за цією адресою.

Також у разі наявності боргу за житлово-комунальні послуги, потрібно подати документ про його сплату.

Як оформити субсидію пенсіонеру

Подати заяву з документами можна в електронній або паперовій формі.

Механізм подачі заяви через портал "Дія":

  • необхідно обрати розділ «Послуги» та перейти у пункт "Заява на субсидію";
  • заповнити усі поля і перевірте правильність даних введених автоматично;
  • обрати на які саме послуги вам необхідна субсидія;
  • задекларувати усе своє майно і вказати технічні особливості домогосподарства.

Для подачі заяви на субсидію у центрі ПФУ потрібні наступні документи:

  • заява про призначення та надання житлової субсидії;
  • декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії;
  • посвідчення особи;
  • договір оренди або свідоцтво на право власності житла за вказаною адресою.

Як розраховується розмір субсидії

Розмір субсидії розраховується індивідуально. Тут важливу роль відіграє сезонність:

  1. В опалювальний період (з жовтня по квітень) – субсидія може збільшуватися через збільшення вартості комунальних послуг, що включають опалення.
  2. У період, що не опалюється (з травня по вересень) – субсидія може бути нульовою, оскільки витрати на комунальні послуги зменшуються.