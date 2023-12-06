Пенсіонери можуть звертатися за субсидією у випадку, якщо не можуть самотужки оплатити комунальні послуги через низький рівень доходів та майнового стану.

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Що впливає на можливість утримання субсидії

Наявність чи відсутність роботи не впливають на можливість отримання допомоги від держави. При наданні субсидії враховуються:

доходи пенсіонера та умови його проживання;

реєстрація пенсіонера за місцем проживання;

наявність членів сім'ї, зареєстрованих за вказаною пенсіонером адресою: факт реєстрації інших членів сім'ї за цією адресою не впливає на суму субсидії у випадку, якщо вони не фактично проживають за цією адресою.

Зверніть увагу! Для підтвердження факту відсутності проживання членів сім'ї за місцем реєстрації необхідно надати до Пенсійного фонду України довідку про працевлаштування або навчання в іншому населеному пункті, а також підтвердження фактичного місця проживання.

Також у разі наявності боргу за житлово-комунальні послуги, потрібно подати документ про його сплату.

Як оформити субсидію пенсіонеру

Подати заяву з документами можна в електронній або паперовій формі.

Механізм подачі заяви через портал "Дія":

необхідно обрати розділ «Послуги» та перейти у пункт "Заява на субсидію";

заповнити усі поля і перевірте правильність даних введених автоматично;

обрати на які саме послуги вам необхідна субсидія;

задекларувати усе своє майно і вказати технічні особливості домогосподарства.

Для подачі заяви на субсидію у центрі ПФУ потрібні наступні документи:

заява про призначення та надання житлової субсидії;

декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії;

посвідчення особи;

договір оренди або свідоцтво на право власності житла за вказаною адресою.

Як розраховується розмір субсидії

Розмір субсидії розраховується індивідуально. Тут важливу роль відіграє сезонність:

В опалювальний період (з жовтня по квітень) – субсидія може збільшуватися через збільшення вартості комунальних послуг, що включають опалення. У період, що не опалюється (з травня по вересень) – субсидія може бути нульовою, оскільки витрати на комунальні послуги зменшуються.

Зверніть увагу! На опалювальний сезон 2023/2024 субсидії перепризначають автоматично, без звернення громадян. Це стосується і пенсіонерів.