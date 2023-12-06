Пенсіонери можуть звертатися за субсидією у випадку, якщо не можуть самотужки оплатити комунальні послуги через низький рівень доходів та майнового стану.
Читайте також: Деякі українці можуть залишитися без субсидій
Що впливає на можливість утримання субсидії
Наявність чи відсутність роботи не впливають на можливість отримання допомоги від держави. При наданні субсидії враховуються:
- доходи пенсіонера та умови його проживання;
- реєстрація пенсіонера за місцем проживання;
- наявність членів сім'ї, зареєстрованих за вказаною пенсіонером адресою: факт реєстрації інших членів сім'ї за цією адресою не впливає на суму субсидії у випадку, якщо вони не фактично проживають за цією адресою.
Також у разі наявності боргу за житлово-комунальні послуги, потрібно подати документ про його сплату.
Як оформити субсидію пенсіонеру
Подати заяву з документами можна в електронній або паперовій формі.
Механізм подачі заяви через портал "Дія":
- необхідно обрати розділ «Послуги» та перейти у пункт "Заява на субсидію";
- заповнити усі поля і перевірте правильність даних введених автоматично;
- обрати на які саме послуги вам необхідна субсидія;
- задекларувати усе своє майно і вказати технічні особливості домогосподарства.
Для подачі заяви на субсидію у центрі ПФУ потрібні наступні документи:
- заява про призначення та надання житлової субсидії;
- декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії;
- посвідчення особи;
- договір оренди або свідоцтво на право власності житла за вказаною адресою.
Як розраховується розмір субсидії
Розмір субсидії розраховується індивідуально. Тут важливу роль відіграє сезонність:
- В опалювальний період (з жовтня по квітень) – субсидія може збільшуватися через збільшення вартості комунальних послуг, що включають опалення.
- У період, що не опалюється (з травня по вересень) – субсидія може бути нульовою, оскільки витрати на комунальні послуги зменшуються.