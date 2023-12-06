Пенсионеры могут обращаться за субсидией в случае, если не могут самостоятельно оплатить коммунальные услуги из-за низкого уровня доходов и имущественного положения.

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Что влияет на возможность удержания субсидии

Наличие или отсутствие работы не влияют на возможность получения помощи от государства. При предоставлении субсидии учитываются:

доходы пенсионера и условия его проживания;

регистрация пенсионера по месту жительства;

наличие членов семьи, зарегистрированных по указанному пенсионером адресу: факт регистрации других членов семьи по этому адресу не влияет на сумму субсидии в случае, если они фактически не проживают по этому адресу.

Обратите внимание! Для подтверждения факта отсутствия проживания членов семьи по месту регистрации необходимо предоставить в Пенсионный фонд Украины справку о трудоустройстве или обучении в другом населенном пункте, а также подтверждение фактического места жительства.

Также в случае наличия долга за жилищно-коммунальные услуги, нужно подать документ об уплате.

Как оформить субсидию пенсионеру

Подать заявление с документами можно в электронной или бумажной форме.

Механизм подачи заявления через портал "Дія":

необходимо выбрать раздел «Услуги» и перейти в пункт Заявление на субсидию;

заполните все поля и проверьте правильность данных введенных автоматически;

выбрать на какие услуги вам необходима субсидия;

задекларировать все свое имущество и указать технические особенности домохозяйства.

Для подачи заявления на субсидию в центре ПФУ требуются следующие документы:

заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;

право на доходы и расходы лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии;

удостоверение личности;

договор аренды или свидетельство на право собственности жилья по указанному адресу.

Как рассчитывается размер субсидии

Размер субсидии рассчитывается индивидуально. Здесь важную роль играет сезонность:

В отопительный период (с октября по апрель) – субсидия может увеличиваться из-за увеличения стоимости коммунальных услуг, включающих отопление. В неотапливаемый период (с мая по сентябрь) – субсидия может быть нулевой, поскольку расходы на коммунальные услуги уменьшаются.

Обратите внимание! На отопительный сезон 2023/2024 субсидии переназначаются автоматически, без обращения граждан. Это касается и пенсионеров.