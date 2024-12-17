Скільки виплачено українцям від держави цьогоріч

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що більш як 4 мільйони українців уже отримали 1000 гривень зимової підтримки, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Держава в повному обсязі виконує свої зобов'язання перед громадянами. За 11 місяців виплатили майже 678 мільярдів гривень пенсій. Наступного року плануємо провести їх індексацію в березні, як це було традиційно.

Шмигаль наголошує, що зараз багато українців потребує субсидій. Також є великий запит на компенсацію за зруйноване майно, яка з наступного року буде доступна для оформлення переселенцям.

Держава також зберігає незмінними тариф на газ, тепло, електроенергію. Це є додатковим фактором стійкості,

– уточнює Шмигаль.

Зверніть увагу! Шмигаль нагадав, що в рамках програми "Тепла зима" родини переселенців та малозабезпечені можуть отримати спеціальну допомогу.