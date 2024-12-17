Коли військовим надаються кошти на соціально-побутові питання
Військовослужбовці Збройних сил України можуть отримувати такі виплати для вирішення своїх соціальних та побутових питань, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.
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Допомога для вирішення соціально-побутових питань надається в кількох випадках, серед яких:
- смерть дружини (чоловіка), дітей або батьків військовослужбовця;
- поранення, контузія, інвалідність, спричинена пораненням чи контузією;
- погіршення здоров'я військовослужбовця або розвиток різних захворювань;
- необхідність протезування, трансплантації органів тощо.
Зауважте! Ця матеріальна допомога надається у розмірі місячного грошового забезпечення.
Які пільги мають військовослужбовці
Військовослужбовці в Україні мають низку пільг, які доступні не тільки учасникам бойових дій, але й ветеранам війни та членам сімей загиблих. Ці пільги визначаються Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
До переліку пільг входять:
- управління багатоквартирними будинками;
- постачання та розподіл природного газу, електричної енергії, гарячої води, теплової енергії для опалення;
- централізоване водопостачання та водовідведення;
- вивезення сміття;
- придбання твердого палива та скрапленого газу.
Пільги для військовослужбовців надаються залежно від статусу особи.
- Учасники бойових дій та учасники Революції гідності отримують знижку 75% на житлово-комунальні послуги в межах встановлених норм.
- Учасники війни мають 50% знижку на комунальні послуги.
- Особи з інвалідністю внаслідок війни отримують 100% знижки.
- Члени сімей загиблих мають 50% знижки на комунальні послуги.