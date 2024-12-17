Когда военным предоставляются средства на социально-бытовые вопросы
Военнослужащие Вооруженных сил Украины могут получать такие выплаты для решения своих социальных и бытовых вопросов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.
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Помощь для решения социально-бытовых вопросов предоставляется в нескольких случаях, среди которых:
- смерть жены (мужа), детей или родителей военнослужащего;
- ранение, контузия, инвалидность, вызванная ранением или контузией;
- ухудшение здоровья военнослужащего или развитие различных заболеваний;
- необходимость протезирования, трансплантации органов и тому подобное.
Обратите внимание! Эта материальная помощь предоставляется в размере месячного денежного обеспечения.
Какие льготы имеют военнослужащие
Военнослужащие в Украине имеют ряд льгот, которые доступны не только участникам боевых действий, но и ветеранам войны и членам семей погибших. Эти льготы определяются Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".
В перечень льгот входят:
- управление многоквартирными домами;
- поставки и распределение природного газа, электрической энергии, горячей воды, тепловой энергии для отопления;
- централизованное водоснабжение и водоотвод;
- вывоз мусора;
- приобретение твердого топлива и сжиженного газа.
Льготы для военнослужащих предоставляются в зависимости от статуса лица.
- Участники боевых действий и участники Революции достоинства получают скидку 75% на жилищно-коммунальные услуги в пределах установленных норм.
- Участники войны имеют 50% скидку на коммунальные услуги.
- Лица с инвалидностью вследствие войны получают 100% скидки.
- Члены семей погибших имеют 50% скидки на коммунальные услуги.