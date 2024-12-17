Когда военным предоставляются средства на социально-бытовые вопросы

Военнослужащие Вооруженных сил Украины могут получать такие выплаты для решения своих социальных и бытовых вопросов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

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Помощь для решения социально-бытовых вопросов предоставляется в нескольких случаях, среди которых:

смерть жены (мужа), детей или родителей военнослужащего;

ранение, контузия, инвалидность, вызванная ранением или контузией;

ухудшение здоровья военнослужащего или развитие различных заболеваний;

необходимость протезирования, трансплантации органов и тому подобное.

Обратите внимание! Эта материальная помощь предоставляется в размере месячного денежного обеспечения.

Какие льготы имеют военнослужащие

Военнослужащие в Украине имеют ряд льгот, которые доступны не только участникам боевых действий, но и ветеранам войны и членам семей погибших. Эти льготы определяются Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".

В перечень льгот входят:

управление многоквартирными домами;

поставки и распределение природного газа, электрической энергии, горячей воды, тепловой энергии для отопления;

централизованное водоснабжение и водоотвод;

вывоз мусора;

приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Льготы для военнослужащих предоставляются в зависимости от статуса лица.