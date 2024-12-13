Кто может получить статус многодетной семьи

Семья считается многодетной, если в ней воспитывают трех и более несовершеннолетних детей, сообщает 24 Канал со ссылкой на закон "Об охране детства".

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При этом в общее количество учитываются также:

усыновленные дети;

дети одного из родителей от предыдущих браков, которые проживают с новой семьей;

дети в возрасте до 23 лет, если они получают образование на дневной форме и проживают с родителями.

Какие льготы имеют многодетные семьи

Какие льготы доступны для многодетных семей

Многодетные семьи в Украине имеют право на скидки на оплату коммунальных услуг.

Оплата жилья и отопления, скидка в размере 50% на площадь:

21 квадратный метр на каждого члена семьи;

10,5 квадратного метра на семью.

Другие коммунальные услуги:

Стоимость баллонного газа для плиты.

Отопление твердым или жидким топливом (при отсутствии централизованного отопления).

Стационарный телефон:

50% скидка на оплату услуг;

Внеочередная установка телефона.

Обеспечение жильем

Многодетные семьи могут получить жилье согласно закону "О жилищном фонде социального назначения":

Внеочередное обеспечение жильем:

Семьи с пятью или более детьми.

Семьи, где одновременно родилось трое или более детей.

Первоочередное обеспечение жильем: Семьи с пятью и более детьми:

Одинокие многодетные родители.

Семьи, в которых родились двойняшки.

Дополнительные льготы для матерей многодетных семей

Законодательством Украины предусмотрены специальные привилегии для женщин, которые родили или усыновили трех или более детей и воспитали их до шестилетнего возраста.

Пенсия за особые заслуги перед Украиной:

Предоставляется матерям, которые родили или усыновили не менее пяти детей.

Размер надбавки составляет 35-40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Дополнительный оплачиваемый отпуск:

Женщинам с двумя или более детьми до 15 лет предоставляется дополнительных 10 дней к ежегодному оплачиваемому отпуску.

Звание "Мать-героиня":