Согласно проекту бюджета на 2024 год, на социальную защиту предусмотрено 469,4 миллиарда гривен. Следовательно, на выплату льгот и субсидий заложено 49,9 миллиарда гривен.
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Кто может получить льготу
50% скидки на ЖКУ могут получить наиболее уязвимые граждане. Этот список определяется правительственными структурами, в который входят:
- семьи, где есть дети с инвалидностью;
- многодетные семьи;
- домохозяйства, являющиеся детдомами семейного типа, приемные семьи и опекуны;
- члены семьи (в том числе и родители) лица, относящегося к рядовому или начальствующему составу службы гражданской защиты. При условии, что служащий погиб или пропал без вести при исполнении служебных обязанностей.
Как оформить субсидию: пошаговая инструкция
Чтобы оформить заявление на льготы, нужно обратиться в Управление социальной защиты в вашем регионе:
- составьте заявление по специальному образцом ;
- по наличию, добавьте договор аренды жилья;
- заполните справку о доходах, учитывая прибыль всей семьи. Пример здесь ;
- дополните заявление дополнительными справками о льготах, если таковые у вас есть.
Субсидию можно легко оформить онлайн — в приложении "Действие" или на сайте Пенсионного фонда.
Как оформить субсидию через "Действие":
- выберите раздел "Услуги" и перейдите в пункт "Заявление о субсидии".
- заполните все поля и обязательно проверьте правильность данных введенных автоматически.
- выберите на какие именно ЖКУ вам необходима субсидия.
- задекларируйте свое имущество и укажите технические особенности домохозяйства.