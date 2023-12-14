Якою буде інфляція у грудні

Інфляція в листопаді знизилася до 5,1% – про це повідомили в НБУ під час пресбрифінгу, передає 24 Канал.

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За оцінками НБУ, показники інфляції в грудні залишатимуться близькими до поточних рівнів. Водночас зберігаються ризики пришвидшення інфляції через наступні фактори:

логістичні труднощі на західних кордонах;

швидше вичерпання ефектів від значних урожаїв, передусім овочів.

Що сприяє сповільненню інфляції

Сповільненню інфляції у листопаді сприяло як розширення пропозиції продуктів харчування з нового врожаю, так і поліпшення очікувань на тлі міцнішого курсу гривні. Останнє зумовило й дещо швидше, ніж очікував НБУ, зниження базової інфляції.

Зверніть увагу! Із 15 грудня 2023 року Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 16% до 15%, що узгоджується зі сповільненням інфляції та поліпшенням інфляційних очікувань.

Як змінилися ціни на продукти у 2023 році

За даними Держстату, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої за звітний місяць зросли на 2,8%. Найбільше збільшилась вартість на такі продукти:

м’ясо і м’ясопродукти — на 13%.

масло вершкове - на 9,6%;

молоко — на 9,4%;

хліб – 8,7%;

сир — 7,9%;

риба — на 4,3%;

макарони — на 0,7%.

Водночас значно подешевшали: