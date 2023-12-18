Зростання економіки України

Еш пояснив, що завдяки підтримці міжнародних партнерів, в України є можливість швидше відновити свою економіку.

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Єдине, що Україна проґавила після 1991 року, що багато в чому пояснює її відсталість відтоді, – це відсутність якоря реформи – тепер у неї є два: підтримка МВФ і вступ до ЄС. Останнє має величезне значення і справді трансформаційне для України. Так було для всіх колишніх комуністичних країн, які приєдналися до ЄС, від Естонії до Румунії. На мій погляд, вступ до ЄС додасть 1 – 2% до тенденції зростання країни на рік,

– сказав він.

Стійкість української економіки навіть може перевищити очікування МВФ і зрости більш ніж на 5% уже до кінця цього року.

Я б поставив більшу частину останнього на силу, мужність та інновації українців, і це робить мене дуже оптимістичним щодо довгострокової траєкторії зростання України після завершення війни,

– додав Еш.

Нагадаємо! Ще 14 грудня Європейська рада схвалила рішення про початок переговорів про вступ України та Молдови до ЄС. Також було надано статус кандидата для Грузії.

Якою буде інфляція у грудні

У листопаді інфляція знизилася до 5,1%. У НБУ повідомили, що у грудні ситуація буде аналогійною, проте зберігатимуться деякі ризики через наступні фактори: