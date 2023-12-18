Согласно данным издания, некоторые чиновники в Брюсселе предлагают применить к Венгрии процедуру наказания по статье 7 договора о Европейском Союзе 2007 года за нарушение верховенства закона. Это может привести к прекращению права голоса.

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Многие страны занервничали

Издание отметило, что шаг может заблокировать любое другое государство – член Евросоюза, но смена правительства в Польше означает, что Венгрия больше не имеет гарантированного защитника. Однако многие страны нервничают по поводу использования того, что является крупнейшим оружием ЕС против государства-члена.

По словам чиновников, приоритет в том, чтобы убедить Орбана. Если это не удастся сделать, 26 других членов ЕС смогут заключить соглашение о помощи Украине каждый в отдельности, хотя это займет время и предложит только краткосрочное решение.

Возможно, Венгрия может создать больше проблем. Возможно, Венгрия сможет заставить нас использовать несколько разных инструментов. Но в конце концов Венгрия не сможет помешать нам предоставить деньги Украине,

– сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

Литва предложила Венгрии выйти из блока

Напомним, что постоянный представитель Литвы в Европейском Союзе Арнольдас Пранцкевичюс в фейсбуке заявил, что Венгрии стоит выйти из ЕС если она не готова поддержать солидарность и взаимное доверие с другими членами блока. Также он пожелал Будапешту никогда не знать, что такое война.

Однако впоследствии это сообщение было удалено.