Европейский Союз имеет разные механизмы для того, чтобы обойти вето венгерского премьера. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк, отметив, что речь идет о финансовых и политических инструментах.

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Как обойти вето Орбана

Финансовые инструменты для этого достаточно просты. К примеру, если не удастся выделить средства непосредственно из бюджета ЕС, то их можно передать Украине напрямую с финансовых счетов других государств. Таким образом, мы получим практически то же финансирование. Более того, сможем увидеть, какая маленькая доля в общей казне принадлежит Орбану и его стране.

Кроме того, можно применить политический диалог. Также нужен разговор с Орбаном о том финансировании, которое Венгрия получает от Европейского Союза. К примеру, накануне саммита ему предоставили 10 миллиардов заблокированных средств.

Обратите внимание! В преддверии саммита в Брюсселе стало известно, что Еврокомиссия разморозила 10 миллиардов евро для Венгрии. Средства были заблокированы из-за проблем с верховенством права. До сих пор замороженными остаются 22 миллиарда евро. Их будут предоставлять Венгрии, если страна не будет нарушать стандарты ЕС.

"Орбан и венгерские дипломаты пытаются сохранить возможность для торга через деньги, диалог. Орбан – реваншист. Он хочет "перепрошить" прошлое, которое ему не нравится. Хочет вернуться в ту Венгрию, о которой когда-то читал в книгах", – заметил Николай Давидюк.

Однако политик все-таки разрешил голосование за членство Украины в ЕС. Поэтому можно предположить, что дальнейшая история с этой страной будет сложной, но ее удастся решить.

Политически для этого много инструментов внутри самого ЕС. К примеру, истории с коррупцией. У Орбана их очень много и мы это видим,

– добавил политолог.

Также ЕС может изменить некоторые бюрократические механизмы. Не стоит исключать и того, что на рейтинг Орбана будут влиять разные обстоятельства.

"Не надо думать, что он так крепко стоит на ногах и может обыграть всю Европу. У некоторых политиков их медийное присутствие значительно больше, чем они есть на самом деле. А что касается ЕС, то это мощная структура, которая может находить правильные решения, когда этого хочет", – подчеркнул Давидюк.

Позиция Орбана по отношению к Украине