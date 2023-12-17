Європейський Союз має різні механізми для того, щоб обійти вето угорського прем'єра. Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк, зауваживши, що мовиться про фінансові та політичні інструменти.

Дивіться також Російські бандити "посадили на гачок": чому Орбан так не любить Україну

Як обійти вето Орбана

Фінансові інструменти для цього досить прості. Наприклад, якщо не вдасться виділити кошти безпосередньо з бюджету ЄС, то їх можна передати Україні напряму з фінансових рахунків інших держав. У такий спосіб ми отримаємо практично те саме фінансування. Щобільше, зможемо побачити, яка маленька частка у загальній казні належить Орбану та його країні.

Крім цього, можна застосувати політичний діалог. Також потрібна розмова з Орбаном про те фінансування, яке Угорщина отримує від Європейського Союзу. Наприклад, напередодні саміту йому надали 10 мільярдів заблокованих коштів.

Зверніть увагу! Напередодні саміту у Брюсселі стало відомо, що Єврокомісія розморозила 10 мільярдів євро для Угорщини. Кошти були заблоковані через проблеми з верховенством права. Досі замороженими залишаються 22 мільярди євро. Їх надаватимуть Угорщині, якщо країна не порушуватиме стандарти ЄС.

"Орбан та угорські дипломати намагаються зберегти можливість для торгу через гроші, діалог. Орбан – реваншист. Він хоче "перепрошити" минуле, яке йому не подобається. Хоче повернутись до тієї Угорщину, про яку колись читав у книжках", – зауважив Микола Давидюк.

Однак політик все-таки дозволив, щоб голосування за членство України в ЄС відбулося. Тому можна припустити, що подальша історія з цією країною буде складною, але її вдасться вирішити.

Політично для цього є багато інструментів всередині самого ЄС. Наприклад, історії з корупцією. В Орбана їх дуже багато й ми це бачимо,

– додав політолог.

Також ЄС може змінити певні бюрократичні механізми. Не варто відкидати й того, що на рейтинг Орбана матимуть вплив різні обставини.

"Не треба думати, що він так міцно стоїть на ногах й може обіграти всю Європу. У деяких політиків їхня медійна присутність значно більша, ніж те, якими вони є насправді. А щодо ЄС, то це потужна структура, яка може знаходити правильні рішення, коли цього хоче", – наголосив Давидюк.

Позиція Орбана щодо України