Європейський Союз має різні механізми для того, щоб обійти вето угорського прем'єра. Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк, зауваживши, що мовиться про фінансові та політичні інструменти.
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Як обійти вето Орбана
Фінансові інструменти для цього досить прості. Наприклад, якщо не вдасться виділити кошти безпосередньо з бюджету ЄС, то їх можна передати Україні напряму з фінансових рахунків інших держав. У такий спосіб ми отримаємо практично те саме фінансування. Щобільше, зможемо побачити, яка маленька частка у загальній казні належить Орбану та його країні.
Крім цього, можна застосувати політичний діалог. Також потрібна розмова з Орбаном про те фінансування, яке Угорщина отримує від Європейського Союзу. Наприклад, напередодні саміту йому надали 10 мільярдів заблокованих коштів.
"Орбан та угорські дипломати намагаються зберегти можливість для торгу через гроші, діалог. Орбан – реваншист. Він хоче "перепрошити" минуле, яке йому не подобається. Хоче повернутись до тієї Угорщину, про яку колись читав у книжках", – зауважив Микола Давидюк.
Однак політик все-таки дозволив, щоб голосування за членство України в ЄС відбулося. Тому можна припустити, що подальша історія з цією країною буде складною, але її вдасться вирішити.
Політично для цього є багато інструментів всередині самого ЄС. Наприклад, історії з корупцією. В Орбана їх дуже багато й ми це бачимо,
– додав політолог.
Також ЄС може змінити певні бюрократичні механізми. Не варто відкидати й того, що на рейтинг Орбана матимуть вплив різні обставини.
"Не треба думати, що він так міцно стоїть на ногах й може обіграти всю Європу. У деяких політиків їхня медійна присутність значно більша, ніж те, якими вони є насправді. А щодо ЄС, то це потужна структура, яка може знаходити правильні рішення, коли цього хоче", – наголосив Давидюк.
Позиція Орбана щодо України
- З Україною почнуть переговори щодо членства в ЄС. Відповідне рішення прийняли 14 грудня у Брюсселі. Під час голосування прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан показово вийшов із зали. Так він намагався продемонструвати свою незгоду. Втім рішення прийняли без нього, адже делегата замість себе політик не залишив.
- Згодом стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц запропонував Орбану взяти короткий тайм-аут і випити кави. Так інші країни змогли дійти до спільного рішення та проголосувати за членство України. За словами Шольца, Орбан не довго думав над пропозицією та майже одразу погодився.
- Угорщина продовжує блокувати надання допомоги Україні з бюджету ЄС. Це питання обговорювали упродовж саміту 14 – 15 грудня. Більшість лідерів готові переглянути бюджет та внести зміни, щоб виділити потрібне фінансування до 2027 року. Однак Віктор Орбан наполягає на тому, що кошти для України можна закладати лише в короткотривалій перспективі.