Про це угорський прем'єр Віктор Орбан повідомив у мережі Х. Водночас у ЄС наголошують, що пакет допомоги не відхилений повністю, а відкладений, передає 24 Канал.

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В ЄС впевнені, що зможуть виділи фінансову допомогу

Переговори лідерів ЄС щодо виділення фінансового пакета допомоги у розмірі 50 мільярдів євро тривали до глибокої ночі. Після завершення засідання президент Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що питанням дискусії було не лише фінансування України, а й видатки на міграційні програми, фінансування Фонду солідарності ЄС та оборони.

Втім, ухвалити рішення не вдалося оскільки одна країна наклала вето на це рішення. Шарль Мішель не називав країну, яка не підтримала відповідного рішення, але згодом Орбан повідомив, що саме Угорщина наклала вето.

Підсумок нічної зміни: вето на додаткові гроші Україні, вето на перегляд багаторічного бюджету. Ми повернемось до цього питання наступного року на саміті ЄС після відповідної підготовки,

– написав Орбан у мережі Х.

Водночас у ЄС запевняють, що зможуть ухвалити пакет багатомільярдної допомоги й виділити підтримку Україні. Шарль Мішель наголосив, що Європарламент здатен приймати одностайні рішення. Він також додав, що Україна "може розраховувати на підтримку ЄС".

"У нас є інструменти для того, щоби гарантувати, що Україна може розраховувати на нашу підтримку. Є сильна політична воля 26 лідерів ухвалити цей "мегапакет". І це – сигнал, який ми хочемо надіслати Україні", – наголосив Мішель.

Разом з тим, у ЄС не уточнювали, яким чином будуть ухвалювати рішення щодо фінансової допомоги. Мішель лише додав, що лідери мають "різні інструменти", аби виконати політичну обіцянку щодо виділення допомоги.

Орбан покинув зал, коли голосували за рішення щодо України

В ЄС 14 грудня ухвалили історичне рішення про початок переговорів про вступ України. Як повідомляють джерела 24 Каналу, коли Європарламент голосував за відповідне рішення, то прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан покинув зал.

Ба більше, він також у мережі опублікував відео, на якому запевняв, мовляв, Угорщина не підтримує рішення ЄС. Відтак, рішення ухвалили решта 26 країн-членів. Як додали джерела 24 Каналу у Брюсселі, Орбан упродовж нетривалого часу був відсутній у кімнаті у "заздалегідь узгоджений і конструктивний спосіб".