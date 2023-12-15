Об этом венгерский премьер Виктор Орбан сообщил в сети Х. В то же время в ЕС подчеркивают, что пакет помощи не отклонен полностью, а отложен, передает 24 Канал.

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В ЕС уверены, что смогут выделить финансовую помощь

Переговоры лидеров ЕС по выделению финансового пакета помощи в размере 50 миллиардов евро продолжались до глубокой ночи. По завершении заседания президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что вопросом дискуссии было не только финансирование Украины, но и расходы на миграционные программы, финансирование Фонда солидарности ЕС и обороны.

Впрочем, принять решение не удалось, поскольку одна страна наложила вето на это решение. Шарль Мишель не называл страну, не поддержавшую соответствующего решения, но позже Орбан сообщил, что именно Венгрия наложила вето.

Результат ночной смены: вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета. Мы вернемся к этому вопросу в следующем году на саммите ЕС после соответствующей подготовки,

– написал Орбан в сети Х.

В то же время, в ЕС уверяют, что смогут принять пакет многомиллиардной помощи и выделить поддержку Украине. Шарль Мишель подчеркнул, что Европарламент способен принимать единодушные решения. Он также добавил, что Украина "может рассчитывать на поддержку ЕС".

"У нас есть инструменты для того, чтобы гарантировать, что Украина может рассчитывать на нашу поддержку. Есть сильная политическая воля 26 лидеров принять этот "мегапакет". И это сигнал, который мы хотим отправить Украине", – подчеркнул Мишель.

Вместе с тем, в ЕС не уточняли, каким образом будут принимать решение о финансовой помощи. Мишель лишь добавил, что у лидеров есть "разные инструменты", чтобы выполнить политическое обещание по выделению помощи.

Орбан покинул зал, когда голосовали за решение по Украине

В ЕС 14 декабря было принято историческое решение о начале переговоров о вступлении Украины. Как сообщают источники 24 Канала, когда Европарламент голосовал за соответствующее решение, то премьер-министр Венгрии Виктор Орбан покинул зал.

Более того, он также в сети опубликовал видео, на котором уверял, мол, Венгрия не поддерживает решение ЕС. Следовательно, решение приняли остальные 26 стран-членов. Как добавили источники 24 Канала в Брюсселе, Орбан в течение непродолжительного времени отсутствовал в комнате "заранее согласованным и конструктивным способом".