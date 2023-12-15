На це вже відреагував канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він підтвердив, що перед початком голосування про старт переговорів про вступ нашої держави до Євросоюзу, запропонував Вікторові Орбану за межами зали випити кави.

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Попрохав Орбана випити кави деінде

Олаф Шольц підтвердив історію, про яку раніше писали ЗМІ. У ній розповідали, за яких умов угорський прем'єр Віктор Орбан покинув залу, щоб рішення про початок переговорів з Україною ухвалили решта 26 лідерів країн-членів ЄС.

Канцлер Німеччини пояснив, що запропонував Орбану піти на короткий тайм-аут. Це дало можливість решті присутніх представників країн-членів ЄС дійти спільної згоди у питанні початку переговорів про вступ нашої держави до Євросоюзу. За словами Шольца, Орбан не довго думав і погодився, і "тоді ми ухвалили рішення 26-ма голосами".

Це (вето – 24 Канал) не можна вирішувати кожного разу, виходячи за двері. Це для особливих моментів,

– вважає канцлер Німеччини.

За його словами, попросити Орбана вийти за межі зали – "не трюк". Він зазначив, що це пропозиція допомоги.

"Це рішення, яке ми ухвалили за взаємною згодою відповідно до наших правил. (Але – 24 Канал) це не те, що ви повинні робити кожного разу", – зазначив він.

Звернімо увагу, що на відхід Орбана по каву відреагував також верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Він під час неформального спілкування з журналістами, серед яких була кореспондентка 24 Каналу, розповів про "цікавий винахід".

Ми придумали новий вид консенсусу. Ми повинні розмістити кав'ярню у будівлі Євроради і будемо запрошувати людей вийти випити кави,

– пожартував він.

Звернімо увагу, що 14 грудня Європейська Рада ухвалила також рішення щодо майбутнього Грузії і Боснії та Герцоговини. Так, Грузія отримала статус кандидата. А от щодо Боснії та Герцоговини переговори розпочнуться тоді, коли країна зможе досягнути необхідного рівня відповідності критеріям членства. Так, Шарль Мішель запросив комісію доповісти до березня 2024 року, щоб ухвалити відповідне рішення.