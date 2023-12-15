Вето на ухвалення бюджетного рішення ЄС, яке включало б середньострокову програму допомоги Україні, заблокувала Угорщина. Втім, у ЄС запевняють, що мають "інструменти" для ухвалення позитивного рішення.

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ЄС повернуться до переговорів на позачерговій зустрічі

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив, що ЄС повернеться до дискусій щодо виділення 50 мільярдів євро на фінансову допомогу для України у січні 2024 року. Він додав, що обговорення відбудеться у рамках позачергової зустрічі – саміті ЄС.

Рютте додав, що 25 країн виступили за виділення допомоги й лише Угорщина була проти цього рішення. Водночас прем'єр Нідерландів запевняє, що Україна отримає фінансування.

Ми домовилися з 26 країнами, окрім Угорщини. Я впевнений, що ми зможемо укласти угоду на початку наступного року, ми думаємо про кінець січня. У нас все ще є час. За ці кілька тижнів у України не закінчаться гроші,

– заявив Рютте.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель після завершення дискусій запевнив, що країни ЄС зможуть погодити виділення 50 мільярдів євро під час позачергового саміту ЄС у січні. Він наголосив, що країни ЄС здатні ухвалювати одностайні рішення, й додав – для цього лідери мають "різні інструменти".

Мішель також наголосив, що Україна зможе отримати фінансування і ЄС виконає свою політичну обіцянку.

"У нас є інструменти для того, щоби гарантувати, що Україна може розраховувати на нашу підтримку, є сильна політична воля 26 лідерів ухвалити цей "мегапакет". І це – сигнал, який ми хочемо надіслати Україні", – наголосив Мішель.

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