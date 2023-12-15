Вето на ухвалення бюджетного рішення ЄС, яке включало б середньострокову програму допомоги Україні, заблокувала Угорщина. Втім, у ЄС запевняють, що мають "інструменти" для ухвалення позитивного рішення.
Важливо ЄС відкриває переговори про вступ з Україною та Молдовою
ЄС повернуться до переговорів на позачерговій зустрічі
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив, що ЄС повернеться до дискусій щодо виділення 50 мільярдів євро на фінансову допомогу для України у січні 2024 року. Він додав, що обговорення відбудеться у рамках позачергової зустрічі – саміті ЄС.
Рютте додав, що 25 країн виступили за виділення допомоги й лише Угорщина була проти цього рішення. Водночас прем'єр Нідерландів запевняє, що Україна отримає фінансування.
Ми домовилися з 26 країнами, окрім Угорщини. Я впевнений, що ми зможемо укласти угоду на початку наступного року, ми думаємо про кінець січня. У нас все ще є час. За ці кілька тижнів у України не закінчаться гроші,
– заявив Рютте.
Президент Європейської Ради Шарль Мішель після завершення дискусій запевнив, що країни ЄС зможуть погодити виділення 50 мільярдів євро під час позачергового саміту ЄС у січні. Він наголосив, що країни ЄС здатні ухвалювати одностайні рішення, й додав – для цього лідери мають "різні інструменти".
Мішель також наголосив, що Україна зможе отримати фінансування і ЄС виконає свою політичну обіцянку.
"У нас є інструменти для того, щоби гарантувати, що Україна може розраховувати на нашу підтримку, є сильна політична воля 26 лідерів ухвалити цей "мегапакет". І це – сигнал, який ми хочемо надіслати Україні", – наголосив Мішель.
Саміт ЄС: які перші результати
- У Брюсселі 14 – 15 грудня проходить саміт країн Європейського Союзу. Одним з найголовніших питань зустрічі було рішення про початок переговорів про вступ України. До слова, лідери ЄС погодили історичне рішення й Володимир Зеленський вже подякував за підтримку. Він назвав це "перемогою, яка мотивує, надихає та зміцнює".
- Окрім того, у ЄС також ухвалили рішення про початок переговорів про вступ Молдови до ЄС, а також надали Грузії статус члена-кандидата. Президент України вже провів переговори з Майєю Санду та Саломе Зурабішвілі й привітав їх з історичним рішенням ЄС.
- У перший день саміту лідери ЄС також погодили 12-й пакет санкцій проти Росії. За попередньою інформацією, обмеження стосуватимуться хімікатів, літієвих батарей, термостатів, а також двигунів і сервомоторів для безпілотників, які ворог виготовляє для атак України. Дія санкцій також поширюватиметься на різні метали. Ба більше, ЄС має прописати у пакеті інструменти, які допоможуть боротися з обходом санкцій.