Як розповідає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі, прессекретарку Шарля Мішеля спитали щодо 12-го пакета санкцій. За її словами, залишилася лише формальність. Себто сам документ уже готовий. Його мають лише ухвалити.

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Офіційно ухвалять 12-й пакет санкцій пізніше

Відомо, що Європейська Рада вітає ухвалення 12-го пакета санкцій. ЄС рішуче налаштований на те, щоб надалі послаблювати здатність Росії вести агресивну війну проти України.

У комюніке наголошують на тому, щоб ці санкції повністю та ефективно виконувалися, і щоб їх не можна було обійти. Особливо це стосується товарів з високим ступенеим ризику.

Європейська Рада вітає ухвалення 12-го пакета санкцій. Вона також вітає досягнуту домовленість щодо Директиви про визначення кримінальних злочинів та покарань за порушення обмежувальних заходів ЄС,

– йдеться у комюніке.

Також Європейська Рада засуджує підтримку війни Росії проти України з боку Ірану, Білорусі та КНДР. Крім того, закликають усі держави не надавати матеріальну або іншу підтримку російській агресії.

У ЄС наголошують, що надалі інтенсивно працюватимуть з партнерами. Їхня мета – протидіяти неправдивим російським наративам, а також дезінформації про війну.

Звернімо увагу, що цей пакет санкцій раніше блокувала Австрія. Втім, свою думку на протилежну вона таки змінила.

Що буде у 12-му пакеті санкцій

Раніше повідомлялося, що 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії міститиме обмеження, які стосуються хімікатів, літієвих батарей, термостатів, а також двигунів і сервомоторів для безпілотників, які Кремль виготовляє, щоб атакувати Україну.

Крім того, йтиметься про обмеження на імпорт зрідженого пропану, чавуну та шпигелейзену, мідного та алюмінієвого дроту, фольги та труб.

Також важливою складовою 12-го пакета санкцій будуть моменти, які стосуватимуться боротьби з обходом обмежень для країни-агресорки.

Наостанок нагадаємо, що в Європейській Раді ухвалили доленосне для нашої держави рішення. Вона вирішила розпочати переговори про вступ до Європейською Союзу з Україною та Молдовою.