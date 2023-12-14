Как рассказывает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе, пресс-секретаря Шарля Мишеля спросили по поводу 12-го пакета санкций. По ее словам, осталась только формальность. То есть сам документ уже готов. Его должны только принять.

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Официально примут 12-й пакет санкций позже

Известно, что Европейский Совет приветствует принятие 12-го пакета санкций. ЕС решительно настроен на то, чтобы в дальнейшем ослаблять способность России вести агрессивную войну против Украины.

В коммюнике отмечают, чтобы эти санкции полностью и эффективно выполнялись, и чтобы их нельзя было обойти. Особенно это касается товаров с высокой степенью риска.

Европейский Совет приветствует принятие 12-го пакета санкций. Он также приветствует достигнутую договоренность по поводу Директивы об определении уголовных преступлений и наказаний за нарушение ограничительных мер ЕС,

– говорится в коммюнике.

Также Европейский Совет осуждает поддержку войны России против Украины со стороны Ирана, Белоруссии и КНДР. Кроме того, призывают все государства не оказывать материальную или иную поддержку российской агрессии.

В ЕС подчеркивают, что в дальнейшем будут интенсивно работать с партнерами. Их цель – противодействовать лживым российским нарративам, а также дезинформации о войне.

Обратим внимание, что этот пакет санкций блокировала ранее Австрия. Впрочем, свое мнение на противоположное она изменила.

Что будет в 12-м пакете санкций

Ранее сообщалось, что 12-й пакет санкций ЕС против России будет содержать ограничения, касающиеся химикатов, литиевых батарей, термостатов, а также двигателей и сервомоторов для беспилотников, которые производит Кремль, чтобы атаковать Украину.

Кроме того, речь пойдет об ограничениях на импорт сжиженного пропана, чугуна и шпигелейзена, медной и алюминиевой проволоки, фольги и труб.

Также важной составляющей 12-го пакета санкций будут моменты, относящиеся к борьбе с обходом ограничений для страны-агрессора.

Напоследок напомним, что в Европейском Совете приняли судьбоносное для нашего государства решение. Она решила начать переговоры о вступлении в Европейский Союз с Украиной и Молдовой.