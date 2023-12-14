Про це повідомив ведучий 24 Каналу Олексій Печій. За його словами, загальний бюджет Євросоюзу розглянуто й передано помічникам європейських лідерів, а от питання фінансової підтримки Україні відклали.

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Чому ЄС переглядає бюджет

Засідання Європейської ради вже триває майже 7 годин. Офіційно було оголошено лише одну перерву для того, щоб перейти від питання розширення європейського бюджету до теми розширення Європейського Союзу.

Представники європейських лідерів на умовах анонімності говорять про те, що усі 27 країн змогли узгодити європейський бюджет або як його називають "багаторічна фінансова рамка". Він стосується фінансування Євросоюзу, його органів й видатків країнам-членам.

Відомо, що остаточні корективи тепер мають внести помічники лідерів країн Європейського Союзу й знову до цього питання будуть повертатися.

Зауважимо, що бюджет, який зараз переглядається, було ухвалено ще у 2020 році на період з 2021 по 2027 рік. Проте нині Європейський Союз має переглянути цей бюджет, зокрема для того, щоб надавати допомогу Україні.

Як зміниться бюджет Євросоюзу

Лідери країн ЄС внесуть низку корективів до європейського бюджету. Зокрема, щодо виділення 2 мільярдів євро на підтримку держав-членів ЄС, які розташовані найближче до України та, як висловлюється на саміті, "найбільше постраждали від російської агресії проти України", а також мають проблеми з нелегальними мігрантами. Насамперед мова йде про Фінляндію та країни Балтії.

Євросоюз планує виділити понад 7,5 мільярдів євро на розв'язання питань міграції з третіми країнами. 1,5 мільярда євро виділяється на європейський фонд оборони й понад 9 мільярдів євро буде перерозподілено на нагальні пріоритети.

Найбільший видаток з європейського бюджету – питання фінансової допомоги Україні. Під час обговорення лідер ЄС мали б сьогодні узгодити й питання надання нашій державі фінансової допомоги у розмірі 50 мільярдів євро до 2027 року.

Орбана починав нову гру

ЄС доведеться урізати певні видатки або ж збільшити внески всіх країн-членів. Проте нині головна проблема у тому, чи підтримає таке рішення угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, який блокує це питання.

Після свого ранкового виступу Орбан починав нову гру. Зазначимо, що до початку засідання лідерів ЄС позиція прем'єр-міністра Угорщини полягала в тому, що він був проти виділення фінансової підтримки України на кілька років вперед. Орбан казав, що закласти кошти на допомогу нашій державі можна лише в короткостроковій перспективі.

Гроші для України в найближчій перспективі вже є в бюджеті ЄС. Якщо ж ми (ЄС – 24 Канал) хочемо давати більше грошей на більший термін, то повинні шукати ці гроші поза бюджетом ЄС й ми (Угорщина – 24 Канал) це підтримуємо,

– мовив Орбан.

Марк Рютте прем'єр-міністр Нідерландів спробував розвіяти чутки про те, що Угорщині нібито розблокували близько 10 мільярдів євро для того, щоб можна було домовитися з Віктором Орбаном. Мовляв, це питання і так мали б узгодити до 15 грудня.

Перемовини про вступ України в ЄС