Як Україна хоче використати заморожені російські активи

Україна хоче використати вказану суму для закупки зброї американського виробництва, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Читайте також Як українські дрони та санкції США вплинули на видобуток нафти в Росії

Є відомості, що така пропозиція надходила і безпосередньо Трампу. Однак, американський президент поки не висловлював підтримку цієї ідеї.

Під час президентства Байдена, декілька європейських країн наполягали на конфіскації російських активів. Після того як обрали Трампа, це питання було озвучено знову.

Зверніть увагу! Європа може використовувати "карту" активів як важіль тиску на Росію. Проте, не всі країни підтримують цю ідею. Німеччина, Бельгія та Люксембург вважають, що конфіскація російських активів негативно вплине на фінансову стабільність.

Російські ЗМІ повідомили, що Кремль може "відповісти" на конфіскацію активів. Йдеться про накладення арешту на майно, що належить іноземцям і перебуває на території Росії.

Водночас з юридичного погляду, російські активи можна використати для потреб України. За умови, що ці вкладення будуть зараховані як компенсація від Росії за збитки від війни.