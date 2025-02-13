Чому Росія буде скорочувати видобуток нафти
Своєю чергою, санкції США ускладнюють доступ Росії до танкерів для поставок в Азію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Зверніть увагу! Ще у минулому місяці США впровадили санкції проти 180 російських танкерів.
Водночас Україна збільшує кількість атак безпілотниками, щоб укріпити свої позиції на переговорах, які могли б бути ініційовані завдяки тиску Трампа на Путіна. Американський президент напередодні зробив заяву про бажання завершити російсько-українську війну.
Трамп навіть пообіцяв ввести нові санкції проти Росії, якщо російська сторона не буде прагнути наблизити мир між Росією та Україною.
Як може скоротитись видобуток нафти в Росії
Керівники російських нафтових компаній прогнозують уповільнення видобутку нафту через падіння експорту та скорочення обсягів переробки. Річ у тім, що в Росії мало можливостей для зберігання цієї сировини.
Вказані керівники компаній вважають, що ситуація розвиватиметься так:
- спочатку відбуватиметься незначне скорочення видобутку;
- протягом наступних місяців видобуток має опуститись до рівня – менш як 9 мільйонів барелів на добу.
Зауважте! Зараз Росія не оприлюднює дані про свій експорт.