Чому Росія буде скорочувати видобуток нафти

Своєю чергою, санкції США ускладнюють доступ Росії до танкерів для поставок в Азію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Зверніть увагу! Ще у минулому місяці США впровадили санкції проти 180 російських танкерів.

Водночас Україна збільшує кількість атак безпілотниками, щоб укріпити свої позиції на переговорах, які могли б бути ініційовані завдяки тиску Трампа на Путіна. Американський президент напередодні зробив заяву про бажання завершити російсько-українську війну.

Трамп навіть пообіцяв ввести нові санкції проти Росії, якщо російська сторона не буде прагнути наблизити мир між Росією та Україною.

Як може скоротитись видобуток нафти в Росії

Керівники російських нафтових компаній прогнозують уповільнення видобутку нафту через падіння експорту та скорочення обсягів переробки. Річ у тім, що в Росії мало можливостей для зберігання цієї сировини.

Вказані керівники компаній вважають, що ситуація розвиватиметься так:

спочатку відбуватиметься незначне скорочення видобутку;

протягом наступних місяців видобуток має опуститись до рівня – менш як 9 мільйонів барелів на добу.

Зауважте! Зараз Росія не оприлюднює дані про свій експорт.