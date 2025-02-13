Пенсії по інвалідності

Розмір мінімальних виплат для осіб з III групою інвалідності залежить від кількох факторів. На суму впливає те, чи працює особа і коли була встановлена інвалідність, передає 24 Канал з посиланням на Enable Me.

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У 2025 році прожитковий мінімум в Україні становить:

для працездатних громадян – 3 028 гривень;

для осіб, які втратили працездатність – 2 361 гривню;

для дітей до 6 років – 2 563 гривні;

для дітей від 6 до 18 років – 3 196 гривень.

Розмір пенсії по інвалідності III групи для осіб з інвалідністю з народження становитиме 1 416,6 гривні (60% від прожиткового мінімуму).

Зауважте! Для самотніх осіб з інвалідністю II або III групи, які потребують постійного стороннього догляду за висновком ЛКК, виплата складатиме 75% від прожиткового мінімуму, що становить 1 770,75 гривні.

Пенсія дітям з інвалідністю

Також пенсію по інвалідності отримують діти з інвалідністю, сума якої залежить від групи та віку дитини:

дитина до 6 років, інвалідність підгрупи А – 5 163 гривні;

інша дитина до 6 років – 1 281,5 гривні;

дитина 6-18 років, інвалідність підгрупи А – 6 392 гривні;

інша дитина 6-18 років – 1 598 гривень.

Соціальні виплати надаються автоматично без необхідності подавати заяву до органів соціальної допомоги, перерахунок здійснюється після підвищення прожиткового мінімуму.