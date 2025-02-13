Почему Россия будет сокращать добычу нефти

В свою очередь санкции США затрудняют доступ России к танкерам для поставок в Азию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Обратите внимание! Еще в прошлом месяце США ввели санкции против 180 российских танкеров.

В то же время Украина увеличивает количество атак беспилотниками, чтобы укрепить свои позиции на переговорах, которые могли бы быть инициированы благодаря давлению Трампа на Путина. Американский президент накануне сделал заявление о желании завершить российско-украинскую войну.

Трамп даже пообещал ввести новые санкции против России, если российская сторона не будет стремиться приблизить мир между Россией и Украиной.

Как может сократиться добыча нефти в России

Руководители российских нефтяных компаний прогнозируют замедление добычи нефти из-за падения экспорта и сокращения объемов переработки. Дело в том, что в России мало возможностей для хранения этого сырья.

Указанные руководители компаний считают, что ситуация будет развиваться так:

сначала будет происходить незначительное сокращение добычи;

в течение следующих месяцев добыча должна опуститься до уровня – менее 9 миллионов баррелей в сутки.

Заметьте! Сейчас Россия не обнародует данные о своем экспорте.