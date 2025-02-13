Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте під час пресконференції за підсумками зустрічі міністрів оборони Альянсу.

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Україні не обіцяли членство в НАТО під час переговорів про мир

Марк Рютте заявив, що на Вашингтонському саміті не було конкретного погодження, що, коли перемовини щодо миру почнуться, то вони завершаться точно членством України в НАТО.

Це може бути, але не було чітко так зазначено,

– сказав генсек НАТО.

Водночас Рютте наголосив, що він постійно говорить, що, незалежно від результатів, Альянс повинен забезпечити, щоб Владімір Путін ніколи не спробував напасти на Україну знову.

"Це критично важливо, ми говорили про це вчора. Ми можемо подумати про 5 – 10 варіантів, як забезпечити гарантії для України в майбутньому, але ніколи Україні не обіцяли, що в межах домовленостей про мир буде членство в НАТО", – резюмував генеральний секретар НАТО.

До слова, Марк Рютте також заявив, що телефонний дзвінок Дональда Трампа до Владіміра Путіна "створює враження" початку переговорів щодо України. Водночас генсек НАТО наголосив на необхідності досягнення довготривалого миру у нашій країні.