Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте во время пресс-конференции по итогам встречи министров обороны Альянса.

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Украине не обещали членство в НАТО во время переговоров о мире

Марк Рютте заявил, что на Вашингтонском саммите не было конкретного согласования, когда переговоры о мире начнутся, то они завершатся точно членством Украины в НАТО.

Это может быть, но не было четко так указано,

– сказал генсек НАТО.

В то же время Рютте отметил, что он постоянно говорит, что, независимо от результатов, Альянс должен обеспечить, чтобы Владимир Путин никогда не попытался напасть на Украину снова.

"Это критически важно, мы говорили об этом вчера. Мы можем подумать о 5 – 10 вариантах, как обеспечить гарантии для Украины в будущем, но никогда Украине не обещали, что в рамках договоренностей о мире будет членство в НАТО", – резюмировал генеральный секретарь НАТО.

К слову, Марк Рютте также заявил, что телефонный звонок Дональда Трампа к Владимиру Путину "создает впечатление" начала переговоров по Украине. В то же время генсек НАТО отметил необходимость достижения долговременного мира в нашей стране.