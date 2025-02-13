Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на совместный брифинг Рютте и Умерова относительно заседания Контактной группы в формате "Рамштайн".

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Заявления Рютте и Умерова на "Рамштайн"

Генеральный секретарь НАТО отметил, необходимо достичь того, чтобы Украина получила мощную позицию, когда начнутся переговоры.

И надо сделать все, когда переговоры о мире в Украине завершатся, результат должен продолжаться как можно дольше, чтобы Владимир Путин никогда не смог захватить ни одного квадратного километра территории Украины в будущем. Чтобы это сделать, нам надо продолжать военную поддержку,

– подчеркнул Марк Рютте.

Чиновник напомнил, что в течение последнего года союзники выделили 50 миллиардов евро на помощь в секторе безопасности. Кроме того, создали командование в Висбадене. Генсек анонсировал, что на следующей неделе в Польше откроют объединенный центр анализа подготовки и образования.

Мы хотим все уроки вынести из того, что вы реализовали в Украине, то, что вы накопили. И как коллективный альянс мы будем учиться у вас,

– подчеркнул генсек.

Умеров отметил, что вчера была встреча с Рютте в рамках контактной группы. По словам министра, провели чрезвычайно продуктивную дискуссию. Чиновник поблагодарил генсека НАТО за поддержку. Также отметил, что дискуссии продолжаются. Подчеркнул, внимание сосредоточено именно на безопасности помощи.

Видим, что все союзники поддерживают нас. США продолжат также помощь по безопасности. НАТО будет брать на себя больше обязательств по оказанию помощи и обеспечения подготовки,

– заявил министр обороны.

Добавил, Украина чрезвычайно благодарна представителям НАТО, лидерам стран-членов Альянса.

"Хочется сказать, что мы мощные, мы сильные, мы способны и мы все сделаем", – подчеркнул Умеров.

Подытожил, Украина благодарна всем партнерам, в частности, за комплексный пакет помощи, который сейчас реализуется.