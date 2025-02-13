Відповідно до зведення Генштабу на 16 годину 13 лютого, найгарячішим напрямком залишається Покровський. Там було 23 атаки.

ЗСУ мають успіхи на фронті 13 лютого

Президент не деталізував, де конкретно СОУ досягли успіхів. За його словами, іще були дуже важливі доповіді військових.

Є хороший результат на фронті – неправильно називати географію, не буду робити це політичним. Але хочу подякувати нашим хлопцям із 425-го окремого штурмового полку – ваша сила дійсно має значення. Молодці!

– сказав він.

Зеленський повідомив, що говорив із Сирським. Темою розмови стало зміцнення Повітряних сил, а конкретно їх авіаційного компонента – військової авіації.

"Доручив Головкому переговорити з бригадним генералом Сергієм Голубцовим та доповісти щодо можливості відповідної кадрової зміни в Повітряних силах і розглянути призначення бригадного генерала Голубцова заступником командувача Повітряних сил", – розповів гарант.

Зараз Сергій Голубцов є начальником авіації Командування Повітряних сил Збройних Сил України. Має ордени Богдана Хмельницького III ступеня і Данила Галицького. У 2011 – 2015 роках був командиром 114-ї бригади тактичної авіації.