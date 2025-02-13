ВСУ имеют успехи на фронте 13 февраля

Президент не детализировал, где конкретно СОУ достигли успехов. По его словам, еще были очень важные доклады военных.

Есть хороший результат на фронте – неправильно называть географию, не буду делать это политическим. Но хочу поблагодарить наших ребят из 425-го отдельного штурмового полка – ваша сила действительно имеет значение. Молодцы!

– сказал он.

Зеленский сообщил, что говорил с Сырским. Темой разговора стало укрепление Воздушных сил, а конкретно их авиационного компонента – военной авиации.

"Поручил Главкому переговорить с бригадным генералом Сергеем Голубцовым и доложить о возможности соответствующего кадрового изменения в Воздушных силах и рассмотреть назначение бригадного генерала Голубцова заместителем командующего Воздушными силами", – рассказал гарант.