Об этом 24 Каналу рассказал министр иностранных дел Украины (2007 - 2009) Владимир Огрызко, отметив, что основу толерантного отношения Виктора Орбана к России следует искать аж в 1990-х годах. Именно поэтому не следует удивляться его сегодняшнему поведению.

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Традиционный способ спецслужб

В 1990-е годы будущий премьер Венгрии очень активно сотрудничал с некоторыми российскими бандитами вроде Семена Могилевича (российский криминальный авторитет – 24 Канал).

Именно от этих бандитов Орбан получал финансовые подарки, которые фиксировались российскими спецслужбами. Впоследствии они предъявили ему досье и спросили, будем "дружить" или мы по одной бумажке (с компроматом – 24 Канал) будем публиковать каждый день, чтобы испортить твое политическое будущее,

– отметил экс-министр иностранных дел Украины.

По его мнению, это традиционный способ КГБ и ФСБ "посадить на крючок", и Орбан примерно с 2010-2012 годов и "сидит" на этом "крючке". К тому же он ужасно любит деньги из любого кармана, только не из своего.

ЕС должен указать Орбану на его место

В то же время премьеру Венгрии разрешают проводить свою политику, ведь Евросоюзу сейчас важно поддерживать европейское единство. В этом состоит большая проблема.

Однако сейчас у многих европейских политиков открылись глаза. Они увидели, по мнению Огрызко, реально происходящее. Даже держа нить европейского единства, они находят инструменты, чтобы указать, таким как Орбан, что их место "в углу".

"Надеюсь, что не менее чем через пол года Евросоюз начнет процесс реформирования. ЕС необходимо подготовиться к тому, что к 2030 году он охватит ряд стран, включая Украину. В рамках этого реформирования все же будут изменены правила голосования, и Орбан и ему подобные будут "нервно курить в углу", –подчеркнул Владимир Огрызко.

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