Згідно з даними видання, деякі чиновники у Брюсселі пропонують застосувати до Угорщини процедуру покарання за статтею 7 договору про Європейський Союз 2007 року за порушення верховенства закону. Це може призвести до припинення права голосу.

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Багато країн занервували

Видання зазначило, що крок може заблокувати будь-яка інша держава-член Євросоюзу, але зміна уряду в Польщі означає, що Угорщина більше не має гарантованого захисника. Однак багато країн нервують з приводу використання того, що наразі є найбільшою зброєю ЄС проти держави-члена.

За словами чиновників, наразі пріоритет у тому, щоб переконати Орбана. Якщо це не вдасться зробити, 26 інших членів ЄС зможуть укласти угоду про допомогу Україні кожен окремо, хоча це займе час і запропонує лише короткострокове рішення.

Можливо, Угорщина може створити більше проблем. Можливо, Угорщина зможе змусити нас використати кілька різних інструментів. Але зрештою Угорщина не зможе перешкодити нам надати гроші Україні,

– сказав високопосадовець ЄС.

Литва запропонувала Угорщині вийти з блоку

Нагадаємо, що постійний представник Литви у Європейському Союзі Арнольдас Пранцкевічюс на своїй сторінці у фейсбуці заявив, що Угорщині варто вийти з ЄС, якщо вона не готова підтримати солідарність та взаємну довіру з іншими членами блоку. Також він побажав Будапешту ніколи не знати, що таке війна.

Однак згодом цей допис було видалено.