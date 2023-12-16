Постійний представник Литви у Європейському Союзі Арнольдас Пранцкевічюс у фейсбуці заявив, що Угорщині варто вийти з ЄС, якщо вона не готова підтримати солідарність та взаємну довіру з іншими членами блоку. Однак варто зауважити, що потім цей допис зник.

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Литва вказала Угорщині на двері

Представник Литви у ЄС зазначили, що усі лідери країни блоку привітали результати останнього саміту, окрім прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Навпаки, той навіть вихвалявся своїми "досягненнями" щодо "вето на додаткові гроші для України й на перегляд MFF".

Це обурило Пранцкевічюс і він побажав Угорщині ніколи не знати, що таке війна, а також натякнув, що можливо їй буде краще вийти з ЄС.

Я дуже хочу побажати цій державі-члену ніколи не пережити війну, яку зараз переживає народ України, щоб її міста не бомбардували, а громадяни не гинули, щоб її території ніколи не були окуповані державою-агресором. Я бажаю їй ніколи не просити солідарності в інших і ніколи не відчувати вето союзників на життєво важливу допомогу в часи найбільшої потреби. ЄС сильний завдяки солідарності та взаємній довірі. Якщо ви не готові розділити щось із цього, є лише одне правильне рішення: вийти з нього,

– заявив Пранцкевічюс.

Угорщина не брала участі в голосуванні щодо вступу України в ЄС

Вочевидь, довіра Євросоюзу до Угорщини сильно впала. Відомо, що перед початком голосування про старт переговорів про вступ нашої держави до Євросоюзу канцлер Німеччини Олаф Шольц запропонував Вікторові Орбану випити кави за межами зали. Після того, як він вийшов, рішення про переговори було ухвалене 26-ма голосами.

До слова, цікаво, що у розмові з журналісткою 24 Каналу політичний директор угорського лідера Віктора Орбана заявив, що Угорщина буцімто не проти фінансової підтримки України. Однак, за його словами, для того, щоб Будапешт підтримував такі рішення, Брюссель повинен розблокувати кошти для Угорщини.