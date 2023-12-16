Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відреагував на початок переговорів про вступ України до ЄС. Він заявив, що Євросоюз ухвалив "принципове" рішення щодо нашої держави, яке нібито не має "практичного значення".
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Сіярто пригрозив жорстким вето
Голова МЗС Угорщини заявив, що досі існують причини, через які Будапешт все ще не підтримує початок переговорів щодо вступу України до ЄС. Він дав зрозуміти, що Угорщина може ветувати переговорні процеси.
Якщо під час підготовки до справжніх переговорів Брюссель захоче нав’язати в реальні переговорні рамки невигідні для нас речі – ну тоді доведеться використовувати жорстке вето,
– заявив Сіярто.
Таким чином, Угорщина може заблокувати переговори, якщо вважатиме, що вони буцімто можуть завдати Будапешту "збитків".
Що кажуть експерти про відносини Угорщини та України
- Колишній співробітник СБУ Іван Ступак не так давно у розмові з 24 Каналом заявив, що Угорщина ламає багато наших планів. Також вона може диктувати свої умови та шантажувати. На його думку, угорський прем'єр Віктор Орбан є особистим ворогом України.
- Політолог Ігор Рейтерович нещодавно заявив, що накладене Угорщиною вето на виділення фінансової допомоги Україні від ЄС можна буде обійти. Експерт впевнений, що схвалити початок перемовин про вступ нашої держави в ЄС було набагато важче, ніж розібратися з цієї ситуацію.
- Раніше політолог Володимир Фесенко припустив, що Віктор Орбан й надалі створюватиме Україні проблеми. Голова уряду Угорщини перешкоджатиме не тільки нашій євроінтеграції, а й шляху до членства в НАТО.