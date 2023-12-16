В ефірі 24 Каналу експрацівник СБУ Іван Ступак сказав, наскільки великою загрозою для української євроінтеграції надалі залишається прем'єр-міністр Угорщини. Зазначимо, що під час ухвалення рішення канцлер Німеччини Олаф Шольц попросив Орбана вийти із зали, аби європейські лідери могли нарешті подебатувати.

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Ворог України

Віктор Орбан – це велика угорська палка в колесах українського велосипеда. Без перебільшення Будапешт ламає багато планів України.

Зараз угорський лідер з відлюдника перетворюється на людину, яка ламає нашій державі багато планів, може диктувати умову та шантажувати Євросоюз щодо виділення Україні 50 мільярдів євро. На жаль, багато європейських лідерів пішли на поступки й дали Угорщині 10 мільярдів. Втім, Орбана й це не задовольняє. Він вимагає від ЄС всю суму,

– мовив Ступак.

Крім того, угорський лідер анонсував візит до Сполучених Штатів для перемовин з Республіканською партією, аби зупинити підтримку України. Орбан – це особистий ворог України.

"ЄС поставить перед Україною безліч питань, частину з яких без перебільшення буде важко виконати. І навіть, якщо Україна виконає всі прохання або ультиматуми Угорщини, то Орбан знайде до чого причепитися. На жаль, це шантажист", – зазначив експрацівник СБУ.

Проросійські наративи в європейських кабінетах

Євросоюз вкотре показав своє об'єднання навколо України й те, що європейські країни розуміють загрози, які стоять не лише перед Україною, а перед ними. Проте позиція та поведінка Віктора Орбана демонструє, що в Європейському Союзі є проросійські політики, які можуть підігрувати країні-агресору в питанні євроінтеграції.

Масштаб особистості Віктора Орбана набагато більший, ніж масштаби деяких особистостей разом взятих в Європейському Союзі. Прем'єр-міністр Угорщини харизматичний та є політиком диктаторського типу.

"Орбан протистоїть всьому Європейському Союзу, користуючись своїм впливом та харизмою. Пре як Титанік, але рано чи пізно напореться на айсберг в Євросоюзі. Цей айсберг, швидше за все, буде Україна", – додав Ступак.

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