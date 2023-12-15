Кореспондентка 24 Каналу Софія Назаренко, яка нині перебуває на саміті Європейської ради, розповіла деталі голосування за виділення допомоги Києву. Зазначимо, що наприкінці 2023 року закінчуються виділені Києву кошти від ЄС, тому прийняття цього рішення вкрай важливе для України.

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Чому відклали ухвалення рішення про виділення 50 мільярдів євро

Головною темою Євросоюзу був перегляд багаторічного бюджету. Адже через нові виклики, зокрема пандемію коронавірусу, війні в Україні та кризу на Близькому Сході, лідери вирішили внести зміни до європейського бюджету. Країни-члени ЄС вирішили відповідати на виклики історії та збільшити фінансування.

Нагадаємо, 3 жовтня Європарламент підтримав ініціативу, яка передбачає створення Українського фонду – нового фінансового інструменту для України обсягом до 50 мільярдів євро на період від 2024 по 2027 рік.

Дискусії в Брюсселі тривали до 3 години ночі й зрештою перегляд бюджету відклали на початок січня.

Після чого президент Європейської Ради Шарль Мішель вийшов та прокоментував відсутність рішення про виділення 50 мільярдів євро для України Він казав, що 26 держав-членів ЄС підтримують відтермінування перегляду бюджету. Гроші від ЄС будуть надані нашій країні у вигляді грантів на низьковідсоткових кредитів.

За словами Шарля Мішеля, пропозиція мала "широку підтримку серед 26 держав-членів ЄС", а одна країна виступила проти. Втім, головною причиною відкладання ухвалення рішення є не вето з боку Орбана, а необхідність Швеції проконсультуватися з парламентом. Через це Європейська рада проведе позачергове засідання на початку 2024 року.

Шарль Мішель запевнив, що гроші для України будуть та наголосив, що наша держава може розраховувати на ЄС. Для Києва це рішення дуже важливе, оскільки останній транш від Євросоюзу в рамках макрофінансової допомоги Україна отримає в січні.

Я хотів би послати позитивний і заспокійливий сигнал, тому що у нас є інструменти, щоб гарантувати, що ми надійні і що українці можуть розраховувати на нашу підтримку. І коли я наполягав на довгостроковому бюджеті, що є політичним зобов'язанням, підтриманим 26 державами-членами, коли Швеція це офіційно підтримає. Це означає, що в цьому бюджеті ми маємо пакет на 50 мільярдів для України,

– сказав Мішель.

Ще одним позитивним моментом для України стало узгодження 12 санкційного пакета проти Росії. Європейські лідери узгодили деталі нових обмежень проти Москви, але про них стане відомо згодом.

Нині в Європейській раді не відбуваються засідання. На другий день саміту ЄС на порядку денному будуть питання зростаючого антисемітизму в Європі та події на Близькому Сході.

Завжди є "план Б"

Зараз у мережі активно поширюється інформація буцімто виділення додаткового фінансування Україні заблокував Орбан. Але Шарль Мішель закликає Україну бачити позитивні сигнали й переконує, мовляв, все буде добре. А також говорить, що є інструменти, які дозволять прийняти рішення навіть без Угорщини.

Іншим інструментом може бути те, що 26 держав-членів, які виступають за надання підтримки, просто виділять кошти зі своїх національних бюджетів та передадуть Україні. У кулуарах переконані, що це непроблематичне питання.

Історичний саміт ЄС для України