Також він прокоментував відсутність угорського прем'єра в залі під час ухвалення рішення щодо переговорів з Україною. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Де Кроо розповів про ймовірні дії Орбана щодо України

Бельгійський лідер зазначив, що рішення Європейської ради щодо початку переговорів про вступ України до ЄС є "дуже важливим сигналом для Москви". Він наголосив, що європейська спільнота цінує всі жертви, на які наша держава пішла.

Ми цінуємо реформи, які вони (українська влада – 24 Канал) проводять, які вони зробили, і ми дуже чітко про це заявляємо,

– сказав Де Кроо.

Прем'єр Бельгії також підтвердив, що Віктор Орбан, який грозився заблокувати рішення проти України, вийшов з кімнати під час голосування. Де Кроо наголосив, що присутність угорського лідера не була вкрай важливою для відкриття переговорів про вступ для України.

"Дійсно, я чув, що він збирався використати своє право вето. Що я бачу, так це те, що він не скористався своїм правом вето. А рішення в Раді – це завжди рішення, яке приймається консенсусом. Що я бачу, так це те, що вето не було застосовано", – сказав бельгійський лідер.

Він зазначив, що з 18 грудня вже почнуться переговори з Україною. Бельгійський прем'єр також зауважив, що Орбан був "дуже обізнаний про рішення, яке буде ухвалено".

Орбан вийшов із зали під час голосування за Україну