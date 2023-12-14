Також він прокоментував відсутність угорського прем'єра в залі під час ухвалення рішення щодо переговорів з Україною. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.
До теми Орбан вийшов із чату, – Стефанішина про вчинок глави уряду Угорщини у Брюсселі
Де Кроо розповів про ймовірні дії Орбана щодо України
Бельгійський лідер зазначив, що рішення Європейської ради щодо початку переговорів про вступ України до ЄС є "дуже важливим сигналом для Москви". Він наголосив, що європейська спільнота цінує всі жертви, на які наша держава пішла.
Ми цінуємо реформи, які вони (українська влада – 24 Канал) проводять, які вони зробили, і ми дуже чітко про це заявляємо,
– сказав Де Кроо.
Прем'єр Бельгії також підтвердив, що Віктор Орбан, який грозився заблокувати рішення проти України, вийшов з кімнати під час голосування. Де Кроо наголосив, що присутність угорського лідера не була вкрай важливою для відкриття переговорів про вступ для України.
"Дійсно, я чув, що він збирався використати своє право вето. Що я бачу, так це те, що він не скористався своїм правом вето. А рішення в Раді – це завжди рішення, яке приймається консенсусом. Що я бачу, так це те, що вето не було застосовано", – сказав бельгійський лідер.
Він зазначив, що з 18 грудня вже почнуться переговори з Україною. Бельгійський прем'єр також зауважив, що Орбан був "дуже обізнаний про рішення, яке буде ухвалено".
Орбан вийшов із зали під час голосування за Україну
- Європейська рада 14 грудня ухвалила рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС. Аналогічне рішення також ухвалили й для Молдови.
- Водночас під час голосування за Україну угорський лідер Віктор Орбан демонстративно вийшов із сесійної зали. Таким чином він утримався від голосування.
- Крім того, він виклав у мережу відео, де назвав рішення, яке ухвалили лідери ЄС щодо України "ірраціональним" за нинішніх обставин. А також зазначив, що Угорщина йтиме своїм шляхом у питанні вступу України.
- На дії Орбана уже відреагувала віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Вона розповіла, що українська сторона іронічно "охрестила" цей вчинок, як те, що "Віктор Орбан вийшов із чату".