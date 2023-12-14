Также он прокомментировал отсутствие венгерского премьера в зале при принятии решения по переговорам с Украиной. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

К теме Орбан вышел из чата, – Стефанишина о поступке главы правительства Венгрии в Брюсселе

Де Кроо рассказал о возможных действиях Орбана в отношении Украины

Бельгийский лидер отметил, что решение Европейского совета о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС является "очень важным сигналом для Москвы". Он подчеркнул, что европейское сообщество ценит все жертвы, на которые наше государство пошло.

Мы ценим реформы, которые они (украинская власть – 24 Канал) проводят, какие они сделали, и мы очень четко об этом заявляем,

– сказал Де Кроо.

Премьер Бельгии также подтвердил, что грозившийся заблокировать решение против Украины Виктор Орбан вышел из комнаты во время голосования. Де Кроо подчеркнул, что присутствие венгерского лидера не было крайне важным для открытия переговоров о вступлении для Украины.

"Действительно, я слышал, что он собирался использовать свое право вето. Что я вижу, так это то, что он не воспользовался своим правом вето. А решение в Раде – это всегда решение, которое принимается консенсусом. Что я вижу, так это то, что вето не было применено", – сказал бельгийский лидер.

Он отметил, что с 18 декабря уже начнутся переговоры с Украиной. Бельгийский премьер также отметил, что Орбан был "очень осведомлен о решении, которое будет принято".

Орбан вышел из зала во время голосования за Украину