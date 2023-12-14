Украинская сторона иронически "окрестила" этот поступок как то, что "Виктор Орбан вышел из чата". Об этом в эфире телемарафона рассказала вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает 24 Канал.
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В правительстве прокомментировали поступок Орбана на саммите ЕС
Стефанишина подчеркнула, что для украинской стороны важно, что решение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС есть. Вице-премьер подчеркнула, что и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан четко отдает себе отчет, что это решение уже принято.
Дальше – это коммуникация. Каждый будет вести коммуникацию исходя из своих внутренних аудиторий,
– сказала Стефанишина.
Она отметила, что украинским властям следует свое делать и двигаться в ЕС. Вице-премьер подчеркнула, что именно в этот день наше государство получило такую возможность и "зеленый свет" от стран-членов Европейского Союза.
ЕС начнет переговоры с Украиной о вступлении
- Глава Европейского совета Шарль Мишель 14 декабря сообщил об историческом решении, которое приняли страны-члены ЕС. В частности, Евросовет постановил начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.
- Подобное решение также было принято и в отношении Молдовы. В то же время, Грузия стала страной-кандидатом в Европейский Союз.
- На данное решение уже успел отреагировать украинский президент Владимир Зеленский. Он назвал это "победой Украины и Европы".
- В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Обран покинул сессионный зал во время голосования за начало переговоров по вступлению Украины в ЕС. Таким образом, он воздержался от голосования.
- Далее венгерский лидер выложил в сеть видео, где отметил, что считает решение о начале переговоров о вступлении "иррациональным". И заявил, что Венгрия будет действовать по-своему, даже если против этого будут 26 других членов ЕС. Он отметил, что его страна "не хочет в этом участвовать".