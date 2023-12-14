Украинская сторона иронически "окрестила" этот поступок как то, что "Виктор Орбан вышел из чата". Об этом в эфире телемарафона рассказала вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает 24 Канал.

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Стефанишина подчеркнула, что для украинской стороны важно, что решение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС есть. Вице-премьер подчеркнула, что и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан четко отдает себе отчет, что это решение уже принято.

Дальше – это коммуникация. Каждый будет вести коммуникацию исходя из своих внутренних аудиторий,

– сказала Стефанишина.

Она отметила, что украинским властям следует свое делать и двигаться в ЕС. Вице-премьер подчеркнула, что именно в этот день наше государство получило такую возможность и "зеленый свет" от стран-членов Европейского Союза.

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