Українська сторона іронічно "охрестила" цей вчинок, як те, що "Віктор Орбан вийшов із чату". Про це в ефірі телемарафону розповіла віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає 24 Канал.
До теми Європейська рада відкрила переговори для України про вступ: що відбувається на саміті ЄС
В уряді прокоментували вчинок Орбана на саміті ЄС
Стефанішина наголосила, що для української сторони важливо, що рішення про початок переговорів щодо вступу України в ЄС є. Віцепрем'єрка наголосила, що і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан чітко усвідомлює, що це рішення вже ухвалене.
Далі – це комунікація. Кожен буде вести комунікацію виходячи зі своїх внутрішніх аудиторій,
– сказала Стефанішина.
Вона зауважила, що українській владі варто своє робити й рухатися до ЄС. Віцепрем'єрка наголосила, що саме цього дня наша держава отримала таку можливість і "зелене світло" від країн-членів Європейського Союзу.
ЄС почне переговори з Україною про вступ
- Голова Європейської ради Шарль Мішель 14 грудня повідомив про історичне рішення, яке ухвалили країни-члени ЄС. Зокрема, Єврорада постановила почати переговори про вступ України до ЄС.
- Подібне рішення також ухвалили й щодо Молдови. Водночас Грузія стала країною-кандидаткою у Європейський Союз.
- На це рішення вже встиг відреагувати український президент Володимир Зеленський. Він назвав це "перемогою України та Європи".
- Водночас прем'єр-міністр Угорщини Віктор Обран покинув сесійну залу під час голосування за початок переговорів про вступ України в ЄС. Таким чином він утримався від голосування.
- Далі угорський лідер виклав у мережу відео, де наголосив, що вважає рішення щодо початку переговорів про вступ "ірраціональним". І заявив, що Угорщина діятиме по-своєму, навіть якщо проти цього будуть 26 інших членів ЄС. Він зазначив, що його країна "не хоче в цьому брати участь".